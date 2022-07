Valguarnera (EN). Giovane precipita da un ponteggio e muore: era al suo primo giorno di lavoro

Ennesimo incidente mortale sul lavoro, un ventisettenne precipita da un ponteggio e muore: era al suo primo giorno in quel cantiere

È accaduto questa mattina a Valguarnera, in provincia di Enna. La vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro è un ragazzo di 27 anni di Niscemi, Roberto Savasta, che era al suo primo giorno in quel cantiere.

Il giovane era stato appena assunto da una società di Ragusa e si sarebbe dovuto occupare della manutenzione dei tetti, quando, mentre era a lavoro sul tetto del magazzino di stoccaggio di un hard discount, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto da un’altezza di 12 metri. Nonostante i tempestivi soccorsi per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sull’infortunio mortale indagano i carabinieri, che hanno sequestrato l’area dell’incidente e stanno indagando per accertare se tutte le norme siano state rispettate ed eventuali responsabilità.