Vance smentisce il Wall Street Journal: “Nessuna minaccia di invio truppe Usa”

“Il vice presidente non ha fatto alcuna minaccia. Ha semplicemente affermato che nessuno toglierà opzioni al presidente Trump all’inizio di questi negoziati”

Lo ha detto il direttore della comunicazione del vice presidente Usa JD Vance, William Martin, in un post su X, smentendo il Wall Street Journal (Wsj), che ha riferito che in un’intervista Vance ha minacciato l’invio di truppe Usa in Ucraina dicendo che l’opzione rimane “sul tavolo” se Mosca non negozierà in buona fede. “Questa è una pura fake news”.

Dopo che il Wall Street Journal ha diffuso l notizia, ll portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov, ha dichiarato che Mosca avrebbe chiesto agli Stati Uniti di chiarire le proprie dichiarazioni circa il possibile invio di truppe americane in Ucraina. Chiarimento che è arrivato con il post su X del direttore della comunicazione del vice presidente Usa JD Vance, William Martin, che ha smentito quanto affermato dal giornale statunitense.