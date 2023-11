Vanessa Mancini  muore a 41 anni colta da malore improvviso: trovata in bagno dai genitori

E’ morta a soli 41 anni colta da un malore improvviso, Vanessa Mancini, influencer brasiliana ma nota in tutto il mondo

Il decesso è avvenuto lo scorso 6 novembre nella sua abitazione di Manaus, nello stato di Amazonas. Secondo alcuni media locali, Vanessa Mancini, sarebbe stata trovata esanime nel bagno della sua abitazione dai genitori che hanno chiamato subito i soccorsi. Quando però i sanitari sono arrivati sul posto, per la 41enne non c’era più nulla da fare. Ad ucciderla sarebbe stato un infarto fulminante che non le ha lasciato scampo. Non risulta che avesse problemi di salute, anche se l’estate scorsa ha condiviso un’immagine in cui visitava una clinica cardiologica, ma non spiegandone i motivi.

L’influencer brasiliana che era seguita e nota per il suo stile di vita sfarzoso e per la sua passione per la moda, aveva più di 31mila follower su Instagram. Creatrice di contenuti lifestyle, è diventata famosa condividendo la sua routine di esercizi, i suoi viaggi e altri eventi a cui ha partecipato. Sempre secondo i media locali l’influencer stava raccogliendo le decorazioni di Halloween e si preparava a montare quelle di Natale.