Vannacci: “Ius scholae non ha mai fatto parte del programma di governo,  è Forza Italia che vuole rompere”

“Continuo ad affermare il mio principio, non sono io quello che ‘rompo’, ma eventualmente è Forza Italia che lo fa poiché sino a qualche giorno fa era sulle mie stesse posizioni”

Lo ha detto il generale eurodeputato Roberto Vannacci, aggiungendo che “il cambio della legge sulla cittadinanza non ha mai fatto parte del programma di governo con il quale Forza Italia ha fatto campagna elettorale”.

L’eurodeputato della Lega nell’intervista ribadisce il suo no allo ius scholae. “La cittadinanza italiana invece è frutto di un percorso di accettazione e condivisione di ideali, principi, cultura, conoscenza, storia, usi e costumi e non si limita alla frequenza di 2, 3, 5 anni di scuola” e sulla posizione di FI sottolinea: “A parte che non esiste in altri Paesi europei, e poi noi ci basiamo sullo ius sanguinis mentre gli Usa sullo ius soli perché hanno fondato l’esistenza della loro stessa nazione sull’immigrazione. A differenza dell’Italia che ha una radicata storia di emigrazione»”

Infine smentisce le voci su una sua uscita dalla Lega e assicura: “Sarò a Pontida. I rumors sono messi in giro da fazioni che vorrebbero creare zizzania tra me e la Lega o all’interno del centrodestra”.