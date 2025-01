Veicolo si lancia sulla folla a New Orleans nella notte di Capodanno: 10 morti e 30 feriti. Polizia “Atto intenzionale” – Video

Sono almeno dieci le persone che hanno perso la vita e oltre trenta quelle rimaste ferite da un mezzo, secondo un testimone un camion, che si è lanciata sulla folla a New Orleans, in una zona affollata di turisti nella notte di Capodanno

Lo rende noto la polizia locale con un comunicato su ‘X’. Gli agenti, prosegue la nota, stanno ”indagando su un veicolo che intorno alle 3.15 ora locale si è lanciato ad alta velocità contro una grande folla all’angolo tra Canal e Bourbon Street a New Orleans. Ci sono almeno 30 feriti trasportati dal personale di emergenza e 10 morti”.

L’attacco, secondo la polizia, sembra esser stato un gesto intenzionale, mentre un testimone asserisce che “È stato un camion”. Kevin Garcia, 22 anni, parlando alla Cnn poco dopo l’incidente in cui un veicolo ha investito la folla a New Orleans, ha detto: “Tutto ciò che ho visto è stato un camion che ha sbattuto contro tutti sul lato sinistro del marciapiede di Bourbon”, aggiungendo che “Un corpo mi è volato addosso” e di aver sentito anche degli spari.

La Cbs parla di ”numerose vittime” e aggiunge che, dopo essersi lanciato ad alta velocità contro la folla, l’autista del mezzo è sceso e ha cominciato a sparare. Un’altra testimone, Whit Davis, 22 anni, di Shreveport, Louisiana, ha raccontato alla Cnn che l’attacco è avvenuto mentre si trovava in una discoteca su Bourbon Street. “Tutti hanno iniziato a urlare e a correre verso il retro del locale. Siamo rimasti bloccati per un po’ e poi la situazione si è calmata, ma non ci hanno lasciato uscire”, ha detto Davis. “Quando finalmente ci hanno fatto uscire dal club, la polizia ci ha fatto indicato dove camminare e ci ha detto di andarcene velocemente dalla zona. Ho visto alcuni cadaveri che non sono riusciti a coprire e molte persone che ricevevano il primo soccorso”, ha aggiunto. La polizia ha ordinato alle persone presenti sul posto di mettere via i cellulari e di andarsene il prima possibile, ha affermato Davis.