Venezia. Si fa un selfie sul bordo del ponte di Rialto ma cade in acqua: ripescata da un gondoliere – VIDEO

Venezia non è Taormina in questa stagione e lo ha capito bene una donna che mentre tentava di farsi un selfie è finita a farsi un bagno “raggelante” fuori stagione nelle acque della laguna

È accaduto venerdì 18 novembre nella magica Venezia. Una turista voleva immortalarsi sul ponte di Rialto, uno dei ponti più famosi al mondo, ma nel tentativo di scattarsi un selfie si è sporta un po’ troppo dalla balaustra ed è caduta in acqua. Come ormai succede, non è mancato che con il telefonino a ripreso la scena ed ha diffuso video su Facebook. Nella clip si vede la donna nuotare nelle acque del canale sottostante al ponte di Rialto sotto l’occhio vigile del gondoliere che è intervenuto per tirarla fuori dall’acqua.