Venezuela. Corte suprema ratifica il risultato delle urne e conferma la vittoria di Maduro alle presidenziali

L’opposizione rivendica la vittoria di Edmundo Gonzalez candidato del blocco di estrema destra, ma non si è mai presentato davanti alla Camera Elettorale della Corte Suprema e non ha fornito i documenti richiesti

La Corte suprema del Venezuela ha ratificato la vittoria del presidente uscente Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali dello scorso 28 luglio. Lo ha annunciato il presidente della corte Caryslia Rodriguez in diretta televisiva. confermando la rivendicazione di Maduro di avere vinto e che i conteggi dei voti pubblicati online dall’opposizione, che mostravano una sua sconfitta schiacciante, erano falsificati.

Il pronunciamento di oggi è giunto in risposta a una richiesta di Maduro di rivedere i totali dei voti del 28 luglio, dopo che l’opposizione aveva contestato l’esito del voto e pubblicato online la loro versione secondo la quale il candidato dell’opposizione Edmundo Gonzalez aveva vinto con un margine di oltre 2 a 1, ma alla richiesta della Camera Elettorale della Corte Suprema di fornire i documenti che lo provavano non si sono mai presentati. La Corte Suprema venezuelana ha quindi convalidato i risultati delle elezioni e certificato la rielezione del presidente Nicolas Maduro.

“L’esame del materiale elettorale conferma l’esito delle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024, come annunciato dal Consiglio Elettorale Nazionale, che sono state vinte dal cittadino Nicolas Maduro Moros, presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, per il mandato costituzionale dal 2025 al 2031”, ha affermato il giudice in un commento trasmesso da Venezolana de Television.

Per verificare l’esito delle elezioni, la Camera Elettorale della Corte Suprema ha esaminato i conteggi delle votazioni e altri documenti in possesso degli ex candidati, dei partiti politici e del Consiglio Elettorale Nazionale. Edmundo Gonzalez, ex candidato del blocco di estrema destra, non si è mai presentato davanti alla Camera Elettorale della Corte Suprema e non ha fornito i documenti richiesti.

Il Consiglio Elettorale Nazionale ha annunciato, dopo aver esaminato quasi il 97% delle schede, che Maduro ha ottenuto il 51,95% dei voti, mentre il suo principale rivale Gonzalez ha raccolto il 43,18%. La leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, ha dichiarato il giorno delle votazioni che la squadra di Gonzalez non si arrenderà. Russia, Bolivia, Honduras, Iran, Cina, Cuba, Iran e Nicaragua si sono congratulati con Maduro per la sua vittoria. Alcuni paesi non hanno riconosciuto la rielezione di Maduro. Tra questi ci sono Argentina, Repubblica Dominicana, Costa Rica, Cile, Panama, Perù, Stati Uniti, Uruguay e Cile. Il Venezuela ha affermato che richiamerà i suoi diplomatici da questi paesi e ha chiesto che i paesi facciano lo stesso.