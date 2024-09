Venezuela, in migliaia in piazza per festeggiare la vittoria di Maduro. La leader dell’opposizione pronta a lasciare il Paese 

A Caracas migliaia di venezuelani sono scesi nelle strade per celebrare la “grande vittoria” di Nicolas Maduro rieletto presidente. Il capo dell’opposizione Maria Corina Machado, pronta a fuggire all’estero

Ieri sabato 28 settembre migliaia di venezuelani sono scesi nelle strade di Caracas per celebrare la “grande vittoria”, in sostegno del governo. é stata una grande festa con automobilisti che hanno guidato per diversi chilometri nella zona ovest della capitale venezuelana, suonando il clacson in sostegno del presidente Nicols Maduro.

La manifestazione indetta in risposta ai tentativi dell’opposizione venezuelana che con le complicità di parte dei paesi del blocco euro-atlantico, hanno tentato di sovvertire l’esito del voto delle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso.

Secondo gli organizzatori è stata una giornata di mobilitazione in difesa della sovranità del Venezuela e di rifiuto dell’ingerenza degli Stati Uniti e dell’Unione Europei negli affari interni del paese, in appoggio al presidente democraticamente eletto Nicolás Maduro e alla Rivoluzione Bolivariana, e di denuncia delle sanzioni illegali e del loro impatto sul popolo venezuelano.

Intanto la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, dopo avere tentato di fomentare rivolte contro il Maduro, si prepara a fuggire dal Paese. Lo ha detto – come riporta l’agenzia Efe – il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, durante la manifestazione convocata per celebrare la sua rielezione ed aggiungendo che “gli antichavisti sono dei codardi”.