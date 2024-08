Venezuela. Oltre 2000 rivoltosi arrestati, Maduro: “Pensavo attacchi durassero 60 giorni ma in 48 ore fermati i fascisti”

Per le protesta contro i risultati delle elezioni presidenziali del 29 luglio, in Venezuela sono stati arrestati più di duemila partecipanti ai disordini che hanno sconvolto il paese: “per loro non ci sarà perdono”

Lo ha detto il presidente Nicolas Maduro, intervenendo ad una manifestazione davanti ai suoi sostenitori. Lo riporta RIA Novosti. “Pensavano che i loro attacchi criminali, imboscate ai “guarimba” – che per i venezuelani significa “posto sicuro” – sarebbero durati ancora 60 o 120 giorni (come nel 2014 e 2017 – ndr) -. Ma in 48 ore, grazie alla risposta della polizia civile e militare dell’Unione, abbiamo affrontato l’epidemia fascista con l’aiuto della costituzione e in modo pacifico. Abbiamo duemila prigionieri detenuti, che verranno inviati a Tokoron e Tokuyito – due note prigioni del Venezuela – e questa volta non ci sarà perdono”.

Secondo Maduro per gli arrestati ci sono le prove delle azioni criminali commesse, grazie ai video in possesso delle autorità. “Direi che l’80 per cento di coloro che hanno bruciato i centri elettorali e gli uffici regionali del Consiglio elettorale nazionale sono già in custodia. Tutti confessano in un rigoroso processo legale condotto dalla Procura generale con tutte le garanzie. Hanno rivelato il modus operandi: quanto sono stati pagati, chi li ha pagati, chi li ha ordinati, quali ordini sono stati dati. Ad alcuni è stato ordinato di attaccare persone, leader, ad altri è stato ordinato di abbattere le statue di Bolivar, Chavez, Jose Gregorio Hernandez e anche del grande capo di Coromoto, il capo indiano che ricevette la Vergine lì a Guanare”, ha aggiunto Maduro.

Ieri a Caracas si è svolta una marcia e un raduno motociclistico di migliaia di sostenitori di Maduro, che si è conclusa con una manifestazione al palazzo presidenziale di Miraflores. Secondo i manifestanti, sono andati per parlare a favore della pace nel Paese e celebrare la vittoria del loro leader. Anche i sostenitori dell’opposizione hanno organizzato una grande manifestazione in uno dei viali a est di Caracas. Le persone che portavano bandiere venezuelane hanno cantato e scandito slogan che chiedevano il cambiamento. La protesta è stata pacifica e si è conclusa senza incidenti.

I disordini sono scoppiati il 28 luglio, quando si sono svolte le elezioni presidenziali in Venezuela, con il Consiglio Elettorale Nazionale che ha proclamato vincitore Nicolas Maduro. Dal giorno successivo le proteste contro i risultati sono sfociati nella guerriglia: a Caracas e in altre città sono ci sono stati scontri tra forze di sicurezza e manifestanti che hanno preso di mira la polizia con pietre e bombe molotov. Più di 250 roccaforti della polizia sono state distrutte e sono stati registrati numerosi atti di vandalismo e saccheggi. Le persone detenute dopo i disordini sono accusate di aver distrutto le infrastrutture governative, incitando all’odio e al terrorismo e rischiano fino a 20 anni di carcere.

Washington, senza attendere i risultati finali delle elezioni, ha invitato la comunità mondiale a riconoscere come vincitore il leader dell’opposizione Edmundo Gonzalez. I legislatori americani ed europei che sovrintendono alle relazioni internazionali hanno minacciato Maduro di responsabilità se non rinuncia volontariamente ai suoi poteri.

Da Mosca, dopo l’annuncio dei risultati ufficiali, il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha messo in guardia i paesi terzi dai tentativi di scuotere la situazione in Venezuela, aggiungendo che l’opposizione venezuelana deve ammettere la sconfitta.