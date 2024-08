Venezuela, ripristinato l’ordine pubblico dopo il tentativo di colpo di stato delle opposizioni: circa 1.100 gli arresti

Secondo il procuratore generale del Venezuela, 1.062 persone sono state arrestate dopo gli attacchi agli uffici del Consiglio elettorale nazionale, l’incendio di automobili e altri atti terroristici

Secondo un giornalista della TASS presente sul posto, nella capitale venezuelana e in altre città, dopo i tentativi da parte degli estremisti di estrema destra di alimentare la violenza e compiere un colpo di stato, lordine pubblico sta tornando alla normalità.

Le rivolte sono state scatenate dai partiti di estrema destra guidati dal candidato presidenziale Edmundo Gonzalez, che non riconoscono la vittoria del presidente in carica Nicolas Maduro nelle elezioni del 28 luglio. Tuttavia, le azioni del governo e il massiccio sostegno a Maduro da parte dei sostenitori della Rivoluzione Bolivariana, del Partito Socialista Unito del Venezuela, dei partiti progressisti, dei movimenti sociali e delle forze armate del paese hanno impedito all’opposizione di estrema destra di compiere un colpo si Stato.

La polizia e le forze armate schierate per garantire la sicurezza durante le elezioni sono riuscite a prevenire la diffusione della violenza. Secondo il procuratore generale del paese, 1.062 persone sono state arrestate dopo gli attacchi agli uffici del Consiglio elettorale nazionale, l’incendio di automobili e altri atti terroristici.

Il procuratore generale ha affermato che le misure hanno portato alla “relativa calma” nelle strade delle città. A Caracas sono di nuovo aperti i principali centri commerciali, banche, negozi di alimentari, farmacie, bar ed edicole, anche se solo fino alle quattro o alle cinque del pomeriggio. Sono ripresi anche i trasporti pubblici, compresi i servizi di tutte le linee della metropolitana tranne una.

I manifestanti non bloccano più le strade centrali e i residenti della capitale nei quartieri centrali sono tornati alle loro attività come nei giorni pre-crisi. Tuttavia, la situazione rimane tesa in alcuni quartieri più poveri, dove i negozi restano chiusi per gran parte della giornata e le bancarelle ambulanti hanno smesso di funzionare. La situazione potrebbe essere risolta con la decisione di Maduro di far pattugliare le strade da parte delle forze armate e della polizia.