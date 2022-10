Venti di guerra mondiale da Mosca: “Nato vicina allo scontro militare diretto con la Russia”

“L’ennesimo” avvertimento di Mosca, ma i toni questa volta paiono più chiari e seri rispetto agli ultimi mesi: “Anche l’UE è una parte del conflitto” dicono dal ministero degli Esteri russo

Il flusso di armi della NATO in Ucraina e il supporto militare a Kiev avvicinano l’alleanza a una linea pericolosa di uno scontro militare diretto con la Russia. Lo ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una conferenza stampa.

“I paesi della NATO sembrano gareggiare a vicenda nella fornitura di armi e munizioni a Kiev, fornendo intelligence, addestramento di personale e impartendo istruzioni su come condurre operazioni di combattimento, avvicinandosi così sempre più a una linea pericolosa di scontro armato diretto con la Russia “, ha detto Zakharova.

Zakharova ha richiamato l’attenzione sul fatto che il sostegno militare occidentale all’Ucraina, secondo gli ultimi dati, aveva già raggiunto i 42,3 miliardi di dollari, di cui 28,3 miliardi forniti dagli Stati Uniti.

“Voi paesi NATO non siete solo complici dei crimini commessi dal regime di Kiev. Siete sponsor di attività terroristiche che si svolgono sotto l’egida del regime di Kiev”, ha affermato Zakharova.

La portavoce del ministero degli Esteri russo ha poi parlato della prevista missione di addestramento europea per 15mila soldati ucraini e della fornitura di armi alle forze armate ucraine affermando che ciò accresce il coinvolgimento dell’Unione Europea. Per la sola missione di addestramento, “l’UE stanzia quasi 107 milioni di euro per questo, il che la rende senza dubbio una parte in conflitto”, ha detto in conferenza.

Maria Zakharova conclude facendo i conti in tasca alla Nato di quanto supporto militare abbia dato a Kiev dall’inizio del conflitto con la Russia: “I paesi della NATO hanno inviato al regime di Zelensky almeno 300 carri armati, 130 veicoli da combattimento di fanteria, 400 veicoli corazzati per il trasporto di personale, 450 unità di altri veicoli corazzati , 700 sistemi di artiglieria, inclusi sistemi di lancio multiplo di razzi e mortai, 5.000 missili antiaerei portatili e 80.000 sistemi di missili anticarro e lanciagranate, 160.000 armi leggere, 800.000 pezzi di artiglieria e munizioni, 90 milioni di proiettili”.

“E dopo tutto questo, i governi dell’UE hanno chiesto ai loro cittadini di fare il bagno di meno e di vestirsi più caldi perché non c’è modo di rendere la loro vita confortevole ora. Sappiamo dove stanno andando questi soldi, e ora lo sanno anche i cittadini di questi paesi dell’UE “, ha concluso Zakharova.