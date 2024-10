Vertice BRICS a Kazan: addio a dollaro, pagamenti in valute nazionali e creazione di nuova moneta unica

“Credo che tutti vedranno importanti sviluppi in questo settore alla conclusione del vertice di Kazan. Come dicono gli amici cinesi, ‘un viaggio di mille miglia inizia con un piccolo passo.’ Penso che faremo un primo passo non molto piccolo”

Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri russo Sergej Ryabkov in un’intervista al quotidiano serbo Politika, pubblicata sul sito del Ministero degli esteri russo, secondo cui dopo il vertice di Kazan ci si possono aspettare sviluppi significativi riguardo ai meccanismi di pagamento reciproco nei paesi BRICS utilizzando inizialmente le monete nazionali anziché il dollaro per poi passare alla creazione di una moneta unica BRICS.

Ryabkov ha precisato che si tratta di un processo evolutivo che non sarà veloce perché i BRICS lavorano sulla base del consenso: “C’è molta strada da percorrere tra una transizione graduale dai pagamenti nelle valute nazionali alla creazione di una moneta unica BRICS”, ha osservato il viceministro degli esteri russo.

Il vertice dei “Brics” si apre a Kazan in Russia e mai c’erano stati prenenti così tanti e potenti capi di Stato. Quest’anno Mosca presiede l’associazione e il presidente russo Vladimir Putin partecipa all’evento come ospite. Ufficialmente il vertice inizierà in serata, con una cena amichevole per tutti i leader arrivati. Ma ancor prima Putin avvierà una serie di incontri bilaterali, che proseguiranno sia dopo la cena che nei prossimi giorni.

Oggi il presidente russo parlerà con il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi. I leader dovrebbero discutere una vasta gamma di argomenti. Colloqui anche con la presidentessa della Nuova Banca di Sviluppo, l’ex presidente del Brasile Dilma Rouseff. Questo sarà il terzo incontro di Putin con Rouseff dopo che lei ha assunto l’incarico nella Nuova Banca per lo Sviluppo.

Quello che si apre oggi a Kazan, in Russia,è il 16esimo vertice dei BRICS, un evento di tre giorni al quale parteciperanno non solo i capi di stato che fanno parte dell’associazione internazionale, ma anche molti altri politici di spicco. È stato confermato l’arrivo dei rappresentanti di 32 Stati, nonché del segretario generale dell’ONU Antonio Guterres.

L’organizzazione lo scorso primo gennaio ha registrato un ampliamento senza precedenti: a Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa si sono infatti aggiunti Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran ed Etiopia. Il PIL totale dei Brics supera i 60mila miliardi di dollari, la quota del PIL globale è del 37,4% (per il G7 è del 29,3). I BRICS rappresentano circa un quarto delle esportazioni globali di beni. Ai BRICS hanno espresso l’intenzione di aderire anche Azerbaigian, Algeria, Malesia, Siria e Thailandia. Inoltre, anche la Turchia sembra muoversi in tale direzione nonostante la sua adesione alla NATO.