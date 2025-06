Vertice Nato all’Aja: Veto Usa invito a Zelensky, sarà presente solo alla cena offerta ai leader dal re dei Paesi Bassi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non sarò presente al vertice della Nato all’Aja ma prenderà parte solo alla cena offerta ai leader dal re dei Paesi Bassi Guglielmo Alessandro, che si terrà la sera prima del summit

Lo confermano all’ANSA fonti diplomatiche alleate. Il presidente ucraino, ha più volte tentato di essere presente al vertice della Nato in programma dal 24 al 26 giugno all’Aja nei Paesi Bassi, ma gli Stati uniti hanno posto il veto. Il ragionamento americano appare chiaro, Trump ha più volte detto ufficialmente che l’Ucraina non farà parte della Nato, perchè proprio questa richiesta, ha affermato il presidente Usa è stata la causa dello scoppio della guerra con la Russia.

Ma Zelensky ha insistito il segretario generale della Nato Mark Rutte si è spinto ad invitarlo personalmente, ma senza l’approvazione degli Usa la sua parola vale meno di niente, quindi per eviatre la “figuraccia”, si è optato per l’invito a cena. L’Ucraina di fatto non sarà rappresentpresente al Vertice Nato.

