Vertice Nato. Cina ammonisce: l’Alleanza smetta di “provocare un confronto” sui suoi legami con la Russia 

“La Nato dovrebbe smetterla di enfatizzare la cosiddetta minaccia cinese e di provocare scontri e rivalità, e fare di più per contribuire alla pace e alla stabilità del mondo”

Lo ha dichiarato un portavoce della missione di Pechino presso l’Unione Europea in una dichiarazione sul suo sito web. Pechino ha di fatto messo in guardia la Nato dal “provocare un confronto” sui suoi legami con la Russia, dopo che l’Alleanza nella bozza delle conclusioni del summit Washington, l’ha accusata di giocare un ruolo chiave nell’aiutare l’aggressione di Mosca all’Ucraina.

Nella bozza della dichiarazione finale del vertice Nato di Washington secondo le anticipazioni si legge: “La Cina, in quanto membro del Consiglio di sicurezza dell’Onu, interrompa ogni sostegno materiale e politico alla Russia” nella guerra contro l’Ucraina. Ed ancora: “La Cina continua a costituire una minaccia per l’Europa e la sicurezza”.

Parole che non sono piaciute alla Cina che ha più volte detto che non tollera interferenze sulle sua azioni ed ha espresso la sua ferma “opposizione” al fatto che la Nato “si rechi nella regione Asia-Pacifico per incitare al conflitto e allo scontro”, mentre l’Alleanza atlantica prosegue il vertice a Washington.

In una conferenza stampa, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha esortato la Nato a mantenere la sua “natura difensiva e regionale”, esprimendo la speranza che l’organizzazione non si rechi nella regione Asia-Pacifico “per alimentare conflitti e scontri e minare la prosperità e stabilità regionali”. Lin ha consigliato all’Alleanza di “svolgere un lavoro più pratico per la pace, la stabilità e la sicurezza globale”.