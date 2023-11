Vertice Nato sulla guerra in Ucraina, Stoltenberg ammette: “Improbabile che Kiev cacci i russi nel 2024”

Nella due giorni dei ministri degli esteri della Nato a Bruxelles, al centro della discussione sono state la guerra in Medio Oriente, ma sopratutto quella in Ucraina



Per tutti i ministri importante degli esteri della Nato il rispetto del diritto umanitario deve valere per tutti i conflitti e quindi anche in Israele, ma il vero focus è stata la discussione della guerra in Ucraina che proseguirà per tutto il 2024, cme prevede il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg che al termine del vertice ha detto che “la Russia ha accumulato una grande riserva missilistica in vista dell’inverno”, aggiungendo che gli ucraini “continueranno inevitabilmente a condurre” la loro controffensiva, magari cercando di organizzare le operazioni “in maniera diversa”, ma è “improbabile” che potranno cacciare i russi “dai territori occupati già nel 2024”, concetto ribadito dall’analisi di un alto funzionario della Nato che ha accesso ai report dell’intelligence. Pur giudicando “straordinari” i successi raggiunti sinora dalle forze ucraine, la fonte reputa che l’approccio “debba cambiare” poiché, in caso contrario, “ciò che abbiamo visto a Bakhmut o ad Avdiivka diventerà la norma”.

Al vertice era presente anche il ministro degli esteri ucraino Kuleba che ha negato ciò che è a conoscenza di tutti, ovvero lo “stallo” nel conflitto. “Dobbiamo continuare a combattere, l’Ucraina non mollerà, vogliamo riconquistare i territori sul confine riconosciuto del 1991”, ha detto Kuleba ma lamentando che sarebbero state “ricevute solo 300.000 munizioni sul milione promesso”.

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha negato la stanchezza degli alleati sulla guerra in Ucraina. Il Dipartimento di Stato americano è convinto che, il presidente russo Vladimir Putin non farà la pace con Kiev prima di conoscere i risultati delle elezioni americane del 2024. Una possibile vittoria dell’ex presidente Donald Trump potrebbe mettere in crisi il sostegno occidentale all’Ucraina in considerazione che il tycoon, principale candidato alla nomination presidenziale repubblicana, ha criticato aspramente il sostegno degli Stati Uniti a Kiev.

L’Alleanza Atlantica ha ribadito il suo sostegno all’Ucraina consapevole che un accordo di pace nel prossimo anno è improbabile. “Putin non avrebbe intenzione di arrivare alla pace prima di vedere il risultato delle nostre elezioni”, ha detto un alto funzionario Usa, che ha parlato a condizione di anonimato specificando ai giornalisti che si tratta di una “premessa ampiamente condivisa”.

Non è un mistero che nonostante l’appoggio totale del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden a Kiev sin dall’inizio del conflitto cominciato nel febbraio 2022, ulteriori finanziamenti per l’Ucraina sono bloccati dalla Camera dei Rappresentanti controllata dai repubblicani. L’invito a recarsi in Ucraina per vedere di persona la portata del conflitto fatto dal presidente Zelensky è per il momento ignorato da Trump nonostante l’ex presidente Usa abbia più volte dichiarato di poter porre fine alla guerra in 24 ore, qualora venisse rieletto.