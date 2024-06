Vertice pace Svizzera. Iraq e Giordania ci ripensano e ritirano la firma dal documento finale: ora sono 78 i firmatari contro 15 astenuti

Iraq e Giordania hanno ritirato la loro firma su un comunicato congiunto dopo il vertice di pace in Svizzera che si è concluso ieri

La notizia emerge dal sito web del Consiglio federale svizzero dove non vengono indicate le ragioni del ritiro delle firme. Il numero dei firmatari quindi scende da 80 a 78, mentre il numero dei non firmatari è sale a 15. Oltre a Iraq e Giordania, si sono rifiutati di firmare il comunicato finale: Armenia, Bahrein, Brasile, Colombia, Vaticano, India, Indonesia, Libia, Messico, Arabia Saudita, Sud Africa, Tailandia ed Emirati Arabi Uniti, oltre alla Cina e agli altri Paesi che non erano presenti al vertice mondiale ed anche il Vaticano era presente in questa veste di osservatore. Da puntualizzare che tra i firmatari ci sono Paesi come Ungheria, Slovacchia e Serbia che sono vicini alle posizioni russe.

Zelensky ha definito il vertice un successo, ma nella lista dei non firmatari ci sono i Paese più popolosi del mondo, tra cui l’India, e colossi come l’Indonesia, il Messico e il Brasile. Insieme, gli undici (senza contare la Santa Sede, che è un caso particolare e che comunque ha meno di 900 abitanti) contano qualcosa come 2,25 miliardi di abitanti. Se a questi si aggiunge la Cina, che non ha mandato nessuno, si arriva a 3,66 miliardi di persone, quasi la metà della popolazione mondiale.