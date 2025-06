Veto Usa sul comunicato finale vertice Nato dell’Aja: “No al termine Russia Paese aggressore”

Gli Stati Uniti hanno posto il veto sul termine contro la Russia di “Paese aggressore” o “guerra di aggressione” riguardo al conflitto in Ucraina, nel comunicato finale del vertice Nato dell’Aja

Lo riporta Ansa, secondo cui al momento c’è il veto americano sulle parole da usare nel comunicato finale del vertice Nato dell’Aja, in programma dal 24 al 26 giugno, che sarà molto stringato rispetto al passato. Washington – spiegano alcune fonti – non vuole in nessun modo mettere a rischio lo sforzo diplomatico per far terminare la guerra.

Gli Usa invece sembrano più aperti a definire – come già stabilito negli ultimi vertici – la Russia “la principale minaccia” alla sicurezza collettiva della Nato, altrimenti sarebbe difficile – fanno notare alcune capitali – giustificare agli occhi dei cittadini europei i massicci aumenti alla spesa militare chiesti proprio da Washington.

