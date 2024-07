E’ accaduto al largo del New Hampshire (Stati Uniti), dove una balena si è abbattuta su una piccola imbarcazione capovolgendola con i due pescatori che sono stati scaraventati in mare

Colin e Wyatt Yager, due fratelli adolescenti del Maine che si trovavano su un’imbarcazione vicina, hanno filmato la scena e hanno condiviso sui social le spettacolari immagini. I due ragazzi sono intervenuti in aiuto dei pescatori finiti in acqua. Wyatt Yager racconta che i presenti non erano preoccupati quando ha visto il cetaceo dietro a un banco di pesci e sono rimasti fermi. Ma la balena si è avvicinata molto a un’imbarcazione e l’ha ribaltata. Al di là della paura e della scena spettacolare, né i pescatori finiti in acqua né la balena sono rimasti feriti.