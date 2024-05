VIDEO – Blinken in visita a Kiev, si è esibito in un locale suonando e cantando “Rockin’ In The Free World”

Il segretario di Stato americano ieri in visita a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si esibito in un locale della città

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ieri è stato in visita a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per mostrare la vicinanza Usa all’Ucraina nel momento più difficile, mentre la regione di Kharkiv è sempre più stretta nella morsa dell’esercito russo.

Dopo l’incontro, in serata, Blinken si è recato al “The Barman”, un locale di Kiev, dove si è esibito sul palco con la band locale ed ha suonato la chitarra e cantato “Rockin’ In The Free World”, di Neil Young, con una band in un bar di Kyiv.