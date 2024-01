Video choc: Giudice aggredita da imputato mentre legge la sentenza

La giudice Mary Kay Holthus del tribunale di Las Vegas è stata violentemente aggredita da un uomo che le si è letteralmente lanciato addosso: salvati dagli assistenti

L’aggressione è avvenuta in un tribunale del Nevada ad opera di Deobra Delone Redden, di 30 anni, imputato in un processo per un caso di percosse. L’imputato durante la lettura della sentenza, che evidentemente non gli è piaciuta, mentre era seduto nel tavolo della difesa, con un salto felino si è lanciato sulla giudice Mary Kay Holthus. A quel punto sono intervenuti il personale della corte e dagli agenti di polizia penitenziaria, che con fatica e subendo colpi pesanti lo hanno fermato. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del tribunale di Las Vegas.

La giudice ha sbattuto contro il muro e ha riportato alcune ferite, ma non è stata ricoverata in ospedale. Il commissario d’aula invece ha riportato un taglio alla fronte e una spalla lussata nella colluttazione ed è stato sottoposto a cure mediche. Nel filmato si vede un uomo tirare pugni all’imputato per arginare la sua furia.

Redden è stato poi arrestato e incarcerato nella prigione di Clark. Ha diversi precedenti penali per aggressione e percosse. Ha perso il controllo quando la giudice ha emesso la sentenza negandogli la libertà vigilata.

​