VIDEO – Crolla galleria a Pescara: tragedia sfiorata e automobilisti intrappolati

La galleria San Silvestro della strada statale 714 dir B, variante alla Ss 16 che collega Montesilvano (Pescara) a Francavilla al Mare (Chieti), è crollata a causa delle incessanti precipitazioni che da 24 ore stanno interessando il territorio

Come si vede nel video solo per un caso fortuito alcune automobili rimaste bloccate, non sono state travolte dai destriti della galleria. Da quello che si vede sembra che il cedimento abbia interessato la parete laterale.Al momento non si hanno notizie di feriti. Preoccupata la sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, che su Facebook ha lanciato un appello agli automobilisti: “Non vi avventurate, rimanete a casa. È una situazione di emergenza assoluta”. Sui social stanno circolando foto e video della galleria, da cui