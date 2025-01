 Video degli scontri a Roma tra manifestanti e polizia durante corteo per morte Ramy

Nel video si vedono i manifestanti iniziare a lanciare bottiglie e petardi contro gli agenti che hanno caricato il corteo

I partecipanti al corteo ‘Giustizia per Ramy‘, sono arrivati in Piazza dei Sanniti a San Lorenzo ed hanno trovato gli agenti di polizia che li controllavano a distanza. Poco dopo però i manifestanti hanno iniziato a lanciare di bottiglie e petardi contro il blocco degli agenti in tenuta antisommossa, a quel punto le forze dell’ordine hanno reagito caricando i manifestanti. Dopo l’intervento di contenimento, il corteo è ripartito.