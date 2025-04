Video dell’elicottero che cade nel fiume Hudson a New York: 6 morti, famiglia spagnola e il pilota

Il video di pochi secondi, ripreso da un passante, che mostra l’elicottero mentre precipita in acqua è stato pubblicato questa mattina da diversi media mondiali

La tragedia le cui cause sono ancora ignote, è avvenuta intorno alle 15.17 ora locale nell’aerea a Manhattan. è ha causato la morte di sei persone: il pilota 36enne che non è stato ancora identificato e Agustín Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinque e 11 anni.

Escobar era stato nominato a capo della divisione Siemens per la Spagna e l’Europa sudoccidentale nel 2022, secondo un comunicato stampa del gruppo. La famiglia era arrivata a New York da Barcellona, hanno riferito due funzionari spagnoli a ABC News.

Secondo le prime indagini, l’elicottero, un Bell 206 della società New York Helicopters, stava sorvolando il fiume Hudson, quando, per cause in corso di accertamento si è avvitato ed è precipitato nel fiume. Le indagini sono condotte dalla Federal Aviation Administration e la National Transportation Safety Board.

Il velivolo, capovolto in acqua, dopo pochi minuti è stato circondato dai mezzi di soccorso, che purtroppo non sono riusciti a salvare nessuno.

E’ l’ennesimo incidente negli affollatissimi cieli sopra la Grande Mela, dove si incrociano aerei ed elicotteri usati sia per voli privati che turistici o commerciali. Manhattan dispone di diversi eliporti che trasportano dirigenti e altre persone verso varie destinazioni nell’area metropolitana. Molto gettonati anche i voli turistici. La tragedia riapre la questione della sicurezza. Pubblicità Pubblicità