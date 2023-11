VIDEO: Ecco come Hamas distrugge i carri armati israeliani nella striscia di Gaza 

Hamas ha diffuso un video su Telegram nel quale si vece come i suoi miliziani riescono a colpire i carri armati israeliani

Nel si vede si vedono i miliziani che escono dai tunnel sotterranei e armati con missili anti-carro sparano contro i carri armati e i blindati israeliani a Gaza colpendoli.. Le brigate di Al-Qassam hanno affermato in un comunicato che i mezzi sono stati colpiti con proiettili “Yasin 105”. Il video è stato rilanciato dalla Reuters che precisa di non avere potuto verificare in modo indipendente i dettagli del video.