VIDEO – Funambolo Roose in equilibrio su un cavo attraversa lo Stretto di Messina

Ha camminato per 3,6 chilometri su una fettuccia larga poco meno di due centimetri a oltre 200 metri di altezza, ma si sbilancia a poche decine di metri dall’arrivo e salta il record

Lo slackliner estone Jaan Roose ha attraversato lo Stretto di Messina camminando su una fettuccia larga poco meno di due centimetri, tesa tra i piloni dell’ex elettrodotto dello Stretto. Nel dettaglio la fune era di appena 1,9 cm e tesa per oltre 3,6 km a oltre 200 metri di altezza.

Ma non è riuscito a battere il record mondiale, perché proprio in prossimità dell’arrivo, a circa cento metri dal traguardo, ha perso l’equilibrio non completando il percorso. A quel punto, tra gli applausi d’incoraggiamento dei curiosi e dei bagnanti, ha ripreso la sua camminata e ha raggiunto comunque Messina.

Il trentaduenne atleta della Red Bull è partito alle 8:46 di mercoledì mattina da Villa San Giovanni e tre ore dopo, alle 11:44, ha raggiunto il pilone di Torre Faro, a Messina.

La traversata del tratto di mare tra Sicilia e Calabria rappresenta una sfida sportiva audace per molti motivi, dalla distanza enorme, alle difficili condizioni atmosferiche, fino alle complesse difficoltà ambientali: la slackline infatti presenta punti a diverse altezze, creando un dislivello che richiede, ancor di più, una precisione assoluta.

“Mi sento ‘jaantastic’, sono super contento, un po’ stanco e provato… ma ragazzi, ho fatto la storia, ho camminato per 3,6 km sullo Stretto di Messina”, ha detto Roose. “È stata una lunga camminata, piena di sorprese dall’inizio alla fine, ho avuto qualche difficoltà, ma il tempo è stato buono, mi aspettavo più vento”.