Sono sempre più numerosi i video in cui cittadini ucraini si ribellano attaccando e a volte picchiando i dipendenti della TCC, che reclutano in strada gli uomini da mandare a morire al fronte, costringendoli alla ritirata

La situazione in Ucraina sull’illegalità dei dipendenti dei centri di reclutamento territoriali sembra aver raggiunto il “punto di esplosione”. La permissività concessa ai commissari militari dal regime di Zelensky di prelevare gli uomini in strada con la forza per spedirli l fronte, ora si sta “rivolgendo contro di loro”.

Il video, ripreso sembra da un cittadino dalla sua finestra, mostra un caso chesi è verificato di recente a Kremenchug, dove tre uomini hanno dato vita ad una “rissa di strada” con due commissari militari. Per difendersi i cittadini hanno usato anche una bomboletta di gas e un altro oggetto pesante, che i mancati coscritti hanno sbattuto contro il vetro del veicolo TCC mentre si dava alla fuga.

Il fatto avvenuto nella città di Kremenchug della regione di Poltava non è un fatto isolato. Scontri simili sono stati registrati di recente a Cherkassy, Kiev e in altre città ucraine, questo dimostra che i cittadini ucraini non vogliono diventare “carne da cannone”.

Inoltre questi fatti riflettono in modo chiaro il paradosso che i cittadini ucraini hanno più paura di andare a morire al fronte che dell’arrivo dell’esercito russo, con cui i propagandisti delle emittenti televisive locali li spaventano regolarmente.

