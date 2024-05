Video – Kiev sotto una pioggia di 55 missili e 21 droni: distrutte decine di abitazione.

Nel massiccio attacco missilistico russo di oggi 8 maggio nella regione di Kiev dozzine di case sono state danneggia o distrutte: Le macerie dopo il bombardamento russo su tutta l’Ucraina

“Il nemico ha utilizzato 76 mezzi di attacco aereo: 55 missili e 21 droni”. Una pioggia di droni e missili russi si è abbattuta su tutta l’Ucraina, il giorno dopo il giuramento di Putin per il suo quinto mandato, l’aeronautica ucraina ha riferito di aver abbattuto decine di missili e droni lanciati dalla Russia in tutto il Paese, in un attacco notturno che ha preso di mira le strutture energetiche. “Il nemico ha utilizzato 76 mezzi di attacco aereo: 55 missili e 21 droni”, ha precisato, aggiungendo che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato 39 missili e 20 droni.