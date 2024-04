La Milano interista ha festeggiato in Piazza Duomo con i suoi idoli la conquista del ventesimo scudetto, che vale la seconda stella. I due bus partiti da San Siro hanno sfilato per le vie della città e infine sono arrivati in Piazza Duomo scortati da migliaia e migliaia di tifosi che hanno hanno cantato ed esultato per tutto il percorso dallo stadio fino al centro, dove la squadra è stata accolta da una distesa di bandiere, nerazzurre tra cori e fumogeni.

