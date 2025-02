VIDEO – Le parole della portavoce russa Zakharova contro Mattarella: “Strano e assurdo sentire le sue parole blasfeme”

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ieri 14 febbraio, durante un briefing con i giornalisti, ha definito offensive, oltraggiose e apertamente false le parole “blasfeme” e le analogie pronunciate il 5 febbraio scorso, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro la Russia

Mattarella ha paragonato le azioni della Russia nel conflitto in Ucraina a quelle del Terzo Reich in Europa. “Mattarella dovrebbe ricordarsi dell’inequivocabile sostegno dato dall’Italia al regime criminale neonazista in Ucraina”, ha replicato Maria Zakharova.

Leggi quì l’articolo completo: Zakharova indignata con Mattarella: “L’Italia arma i neonazisti Ucraini. La Russia ha liberato l’Europa dal Terzo Reich”