VIDEO- Russell Crowe in un concerto a Roma omaggia la musica italiana e canta “Sarà perché ti amo”

Russell Crowe durante il concerto live a Roma con il suo gruppo ‘The Gentlemen Barbers’ con cui si appresta ad affrontare un tour mondiale, ha omaggiato alla musica italiana eseguendo la cover dei Ricchi e Poveri “Sarà perché ti amo”.

L’indimenticabile protagonista del “Il Gladiatore” ha un rapporto speciale con l’Italia, che verrà celebrato questa estate da un ricco calendario di concerti nella penisola. Domani sera 27 Giugno, sarà al Forum Theatre di Piazza Euclide per due imperdibili appuntamenti. Il Forum Theatre si trasformerà per l’occasione in una sorprendente “scatola magica” capace di trasportare gli spettatori in un’esperienza multisensoriale fatta di suoni e immagini, e l’originale allestimento previsto per i concerti di Russell Crowe consentirà un rapporto diretto, quasi intimo, con quanto avviene sul palco.