VIDEO – Russi questa notte hanno bombardano il porto di Odessa: distrutte infrastrutture e navi con a bordo le armi inviate dalla NATO

È stato un bombardamento che per potenza non si era mai visto prima, questa notte il porto di Odessa è stato praticamente distrutto come si evince dai video pubblicati in rete

A pubblicare il video è stato lo scrittore russo Nicolai Linin sul suo canale Telegram. Le immagini mostrano un massiccio bombardamento concentrato sulle strutture portuali, i droni e i missili russi hanno colpito le navi dell’occidente, appena arrivate ad Odessa, che avevano a bordo le armi della NATO

La nuova strategia che Mosca da qualche settimana sta portando avanti, è di distruggere le armi che l’Occidente spedisce ai Kiev. Il messaggio del presidente russo Vladimir Putin all’Occidente è chiaro: smettete di inviare armi all’Ucraina.

Per le Forze Armate ucraine, quello di stanotte è un duro colpo, secondo quanto scrive Le Monde, Kiev sta esaurendo le scorte, in particolare, mancano i missili per i sistemi di difesa aerea SAMP-T forniti di produzione italo-francese, oltre alle munizioni per il sistema francese Crotale, che non arrivano da tempo.

Negli ultimi giorni, l’Ucraina è sottoposta a pesanti bombardamenti notturni da parte della Russia, con l’utilizzo di droni Shahed a lungo raggio. I droni seguono i corsi d’acqua per evitare gli ostacoli, colpendo le infrastrutture militari e le fabbriche di materiale bellico ucraini.

La Russia ha intensificato gli attacchi oltre che su Odessa, anche sulla capitale Kiev, Kryvy Rih e Dnipro. A fronte di questa escalation, le forze armate ucraine per difendersi stanno esaurendo le munizioni dei sistemi di difesa antiaerea SAMP-T, fondamentali per contrastare questi attacchi. Le Monde riporta l’allarme lanciato da un ufficiale ucraino: “Il sud dell’Ucraina è praticamente scoperto: non ci sono sistemi di difesa attivi” e l’attacco di questa notte lo conferma.

