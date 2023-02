Video shock guerra. Militare ucraino legato e seppellito vivo: “Si rifiuta di combattere”

La guerra è dura e spinge a spesso ad un imbarbarimento dei metodi e dei rapporti umani, ma il video arrivato oggi dal fronte, diffusosi sui social, se fosse autentico, dimostra che la situazione in Ucraina degenera di giorno in giorno

Un soldato ucraino vivo, legato con nastro da pacchi e gettato in una fossa mentre altri soldati ucraini lo ricoprono di terra poiché “non vuole combattere”. Un video crudo ed agghiacciante che si è diffuso oggi sui canali social ormai diventati megafono e fonte di prima mano della guerra in Ucraina

Non ci sono informazioni sul luogo, né sugli autori, dunque il video potrebbe essere un fake montato ad arte, anche se di certo non sarebbe il primo video drammatico a rivelarsi autentico. La guerra in Ucraina dopo quasi un anno è ogni giorno più dura e terribile.