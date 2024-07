Video -Trump è arrivato a Milwaukee per la convention repubblicana: scende dall’aereo e saluta col pugno chiuso

Donald Trump dopo l’attentato di ieri, oggi è atterrato a Milwaukee dove è in programma la convention repubblicana. Il tycoon mentre scendeva dell’aereo ha alzato il pugno verso il cielo dall’aereo

Lo scrive la Cnn, secondo cui Trump sarà affiancato da sua moglie Melania, in una delle sue rare apparizioni durante la campagna elettorale. Milwaukee e non poteva essere altrimenti è una città blindata, con tre voli charter appositi l’agenzia dei Servizi segreti USA ha disposto l’arrivo di decine di agenti in più, in aggiunta ai circa 4mila uomini complessivi già previsti.

“Non dovrei essere qui, dovrei essere morto. Dovrei essere morto”, queste le parole del tycoon in un’intervista al New York Post, riferendosi all’attentato di ieri durante il comizio elettorale in Pennsylvania, che definisce“Un’esperienza davvero surreale”. Trump aggiunge che “Il medico dell’ospedale ha detto di non aver mai visto nulla di simile, lo ha definito un miracolo”, ha spiegato l’ex presidente che indossava una larga benda bianca sull’orecchio destro che il suo staff ha ripetutamente chiesto di non fotografare. Trump ha anche chiarito un dettaglio sulle sue scarpe subito dopo l’attentato. Nel video della sparatoria e degli attimi immediatamente successivi, mentre gli agenti del Secret Service cercavano di portarlo giù dal palco, Trump ha invitato tutti a fermarsi un attimo: “Aspettate, voglio prendermi le scarpe”, ha detto.

“Gli agenti mi hanno colpito così forte che mi sono cadute le scarpe e le mie scarpe sono strette”, ha detto con un sorriso, elogiando il personale della sicurezza per la loro azione tempestiva e per aver ucciso l’assassino, che era appostato su un tetto a circa 130 metri dal palco dove Trump stava parlando. “Lo hanno fatto fuori con un colpo dritto in mezzo agli occhi”, ha detto l’ex presidente. “Hanno fatto un lavoro fantastico”, ha aggiunto. “È surreale per tutti noi”.

Poi Trump ha ironizzato sulla foto ormai iconica di lui con il pugno in aria mentre gli agenti dei servizi segreti lo portano via da comizio. “Molte persone dicono che è la foto più iconica che abbiano mai visto”, ha detto. “Hanno ragione e non sono morto. Di solito devi morire per avere una foto iconica”.