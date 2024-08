Video – Venditti insulta spettatrice che faceva rumore, gli dicono che è disabile, ma insiste: “Anche i ragazzi speciali imparino l’educazione”. Poi si scusa

Antonello Venditti in concerto chiama “str…” una ragazza disturbava il concerto, qualcuno lo avverte che è disabile, ma insiste: “Anche i ragazzi speciali imparino l’educazione”. Infine le scuse su Facebook: colpa del buio e dello stress, “mi metterei a piangere”

E’ accaduto nella serata di ieri domenica 25 agosto, nel fossato del Castello Svevo di Barletta,dove si stava esibendo. Nel corso di un intermezzo tra due canzoni, Venditti infastidito alcuni rumori che arrivavano dal pubblico, ha reagito in modo aggressivo, perché dal palco a causa delle luci intense non vedeva chiaramente i volti di chi era seduto in platea. Dapprima ha scimmiottato la donna e poi l’ha insultata: “Vieni qua se hai il coraggio, str… di m…”. Parole che hanno provocato la razione pubblico presente che iniziato a fischiare. Immediatamente uno steward si è avvicinato al cantautore spiegando che si trattava di una donna in carrozzina, affetta da una forma di disabilità che la porta a manifestare dei riflessi involontari.

Ma nonostante la precisazione Venditti ha risposto in maniera poco elegante: “Ho capito che è un ragazzo speciale ma deve imparare l’educazione. Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è un cosa…”. Parole che hanno indignato i genitori della donna e anche di molti altri presenti.

Come prevedibile, Il video diffuso sui social da Barlett e Avest ha raccolto decine di commenti di persone che non hanno apprezzato il comportamento di Venditti.

Infine Antonello Venditti a mente fredda, capendo la gaffe si è scusato con una diretta di quasi due minuti su Facebook: ” Ho sbagliato, scusatemi, ma è stato frutto del buio, delle persone e dello stress che uno vive facendo un concerto complicato, raccontando cose non da tutti. Mi metterei a piangere, ad una cosa del genere io rispondo con le lacrime, mi dispiace tantissimo, vi abbraccio”. Sono le parole con cui si è scusato.

Inoltre alla fine del concerto l’entourage del cantante e la produzione si sarebbero scusati con i genitori della donna e nella giornata di oggi lunedì il cantautore romano ha contattato la famiglia e parlato con la donna disabile.