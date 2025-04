VIDEO – Zelensky minaccia un possibile attacco alla parata del Giorno della Vittoria a Mosca dove saranno presenti molti leader mondiali

“In questo momento temono che la loro parata non si possa tenere, e hanno ragione a esserlo. Ma quello di cui dovrebbero davvero preoccuparsi è che questa guerra è ancora in corso. Devono porre fine alla guerra”

Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in questo video, parole che hanno il “sapore” della minaccia. Il leader ucraino proprio ieri, si è congratulato con il suoi servizi segreti per l’attentato terroristico con autobomba, che ha ucciso a Mosca il vice capo della Direzione operativa principale dello Stato maggiore delle forze armate russe, il generale Yaroslav Moskalik, esternazione riportata da Reuters.

Quindi la minaccia non va presa alla leggera, gli ucraini non potendo vincere sul campo di battaglia, alla stregua di Hamas, compie attentati terroristi e in qusti tre anni ne hanno compiuti molti. Certamente c’è da considerare che un conto è uccidere un generale, atto comunque gravissimo se fatto con attentato, altra cosa e bombardare una parata dove sarnno presenti diversi capi di Stato, in prmis il presidente cinese Xi Jinping. Una simile azione sarebbe suicida.

Da Mosca arrivano diverse accuse al presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la sua reazione alla tregua di tre giorni annunciata dal presidente Vladimir Putin durante l’80mo anniversario della Vittoria. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, forse riferendosi a questo video, si è chiesta “di che tipo di ‘tregue’ da parte del regime di Kiev possiamo parlare”, alludendo a “minacce di Zelensky e del suo branco estremista” contro la parata del V-Day, che “minano gli sforzi di pace”. Lo riferisce l’agenzia russa Ria Novosti.

Stessa valutazione e accuse dall’ambasciatore generale del ministero degli Esteri russo, Miroshnik, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass. “Zelensky vuole interrompere il dialogo e ottenere una nuova escalation con ogni mezzo sullo sfondo della tregua annunciata da Putin”, ha dichiarato il diplomatico.

Zelensky ha definito “La proposta del presidente Putin”, di una tregua di tre giorni, una farsa, mentre per il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov “rappresenta l’inizio di negoziati diretti con Kiev senza precondizioni”, ha affermato al termine di un incontro dei responsabili delle agenzie di politica estera dei Brics in Brasile. Il ministro degli Esteri russo ha poi spiegato che la richiesta di Kiev di un cessate il fuoco immediato, deriva dl fatto che le forze armate ucraine si stanno “ritirando sempre più”.

