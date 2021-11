Villabate (PA). Furgone si ribalta sulla A19: muore un 56enne, feriti gli altri due passeggeri

Un gravissimo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla Palermo Catania, il bilancio è di un morto e due feriti

È accaduto sulla A19 Palermo Catania nei pressi di Villabate. Un grosso furgone Iveco, forse per la pioggia, ma le cause sono in corso di accertamento, si è ribaltato. Nell’impatto Silvestre Costa, 56enne di Palermo, è morto sul colpo, mentre gli altri due occupanti del mezzo sono rimasti feriti.

Sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare per il 56enne, mentre hanno soccorso i due feriti che sono stati trasportati all’ospedale Policlinico di Palermo. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale. Il traffico a causa del mezzo sulla carreggiata, tolto con una gru dai vigili del fuoco, è rimasto paralizzato per diverse ore.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/