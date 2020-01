Villabate (PA). Scontro tra quattro auto: 2 uomini rimangano intrappolati tra le lamiere e perdono la vita

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle primissima mattinata di oggi: nello scontro tra quattro auto, due uomini sono morti

È accaduto intorno alle 7 sulla statale Palermo-Agrigento, in direzione della città dei Templi, nei pressi dello svincolo per Villabate. Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente sono stati coinvolte quattro auto, tra cui una Fiat Idea e una Punto, che per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e per entrambi i conducenti, un anziano e un uomo di mezza età, non c’è stato scampo e sono morti sul colpo, restando incastrati tra le lamiere. Mentre i passeggeri delle altre due vetture coinvolte sono rimasti illesi. Le vittime sono un palermitano di 40 anni, Simone Pipitò, e un 69enne di San Biagio Platani, Serafino Colucci.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi senza vita delle due vittime, dalle lamiere delle vetture. Le verifiche per accertare la dinamica dell’incidente sono state eseguite dagli agenti della polizia stradale.