Villabate (PA). Si schianta contro un’auto parcheggiata: muore 39enne. Lascia la moglie e due bambini piccoli

Un incidente stradale mortale si è verificato alle prime luci di questa mattina: un uomo di 39 anni è deceduto

È accaduto intorno alle 6.30, all’altezza del civico 54 del viale Europa a Villabate nel palermitano. La vittima è Salvatore Scirè di 39 anni, nato a Palermo ma residente da lungo tempo a Villabate. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava su una Volkswagen Golf grigia in direzione Misilmeri, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere con violenza prima su una macchina parcheggiata e poi contro il muro di un’attività commerciale. I due impatti per il 39enne sono stati fatali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo che lascia la moglie e due bambini piccoli. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Villabate che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere.