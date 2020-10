Villafranca Tirrena (ME). Bimbo 11 mesi inghiotte un pezzo di giocattolo e muore: inutile la corsa in ospedale

Una tragedia si è verificata tre giorni fa nel messinese. Un bimbo di appena 11 mesi è morto dopo avere ingoiato un pezzo di un giocattolo: inutile l’intervento dei medici

La tragedia è accaduta sabato scorso a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. Un bimbo di appena 11 mesi ha inghiottito un pezzo di giocattolo, il frammento poi gli avrebbe bloccato la trachea. I genitori capito il dramma che si stava consumando hanno portato il piccolo al Policlinico universitario di Messina, dove i medici sono riusciti a tirare fuori il pezzo ingoiato, che gli avrebbe bloccato la trachea, ma le lesioni interne riportate erano troppo gravi e il bimbo è deceduto.

La procura di Messina ha aperto un fascicolo ed ha sequestrato le cartelle cliniche, disponendo l’esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni. La segnalazione in procura è stata fatta dalla stessa azienda sanitaria, così come previsto dalle procedure per questi casi.