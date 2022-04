Villagrazia di Carini (PA), 19enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto: muore sul colpo

Tragedia all’alba di oggi: un giovane perde il controllo dell’auto, si schianta contro un muretto e muore sul colpo



È accaduto poco dopo le 6 di questa mattina, in una curva della strada statale 113 all’altezza del ristorante-pizzeria La Torre, in territorio di Villagrazia di Carini nel palermitano. La vittima è Herik Scalavino, 19 anni, figlio del titolare dell’omonimo panificio che si trova a Villagrazia di Carini. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava a bordo di una Ford Ka, quando per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi contro un muretto. Nel violentissimo impatto il 19enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per il giovane se non constatarne la morte con il medico legale. Il pm di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari per poter celebrare i funerali. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri.