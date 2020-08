Villagrazia di Carini (PA). Tre giovani si schiantano su un muro e l’auto va a fuoco: grave una 18enne operata d’urgenza

Un grave incidente si è verificato all’alba di stamattina, un auto si è schiantata contro un muro e si è incendiata, una giovane è rimasta ferita gravemente

È accaduto intorno alle 5.30 sulla strada statale 113 nel tratto tra Villagrazia di Carini e il Bivio Foresta, nel palermitano. Un auto Toyota Yaris, con a bordo una giovane di 18 anni e altri due ragazzi di 16 e 20 anni, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muretto. Nel violento impatto il mezzo si è incendiato.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i sanitari del 118 che hanno trasportato i tre giovani in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Qui i medici a causa delle gravi condizioni della ragazza, che avrebbe riportato un trauma toracico, un trauma addominale e una lesione a livello vertebrale, dopo la Tac l’hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi.

Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Carini che hanno eseguito i rilievi stradali per ricostruire la dinamica dell’incidente. Rimane da chiarire l’eventuale coinvolgimento di un secondo mezzo che potrebbe essere fuggito dopo l’impatto.