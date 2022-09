Violenta ondata di maltempo nelle Marche, è strage: sei morti e tre dispersi, tra cui una mamma con il suo bimbo

Il maltempo si è abbattuto con estrema violenza nelle Marche, fiumi e torrenti esondati hanno invaso le strade con acqua e fango. Il bilancio è terrificante: sei morti e tre dispersi

Una violentissima ondata di maltempo si è abbattuta sulle Marche, il bilancio è drammatico, in provincia di Ancona si registrano sei morti e tre dispersi tra cui una mamma e il suo bimbo trascinati via dalla furia dell’acqua. I dati che potrebbero essere provvisori sono confermati da Luigi D’Angelo del Dipartimento nazionale della Protezione civile: “Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore, c’è il massimo impegno sul territorio”.

Al momento sono stati recuperati quattro corpi a Pinaello di Ostra, pare all’interno di un garage, uno a Trecastelli, forse una 72enne trovata in un seminterrato a Passo Ripe e uno a Barbara, dove ci sarebbero anche tre dispersi, nello specifico una mamma con il suo bambino, trascinati via dalla furia di acqua e fango mentre erano dentro l’auto vicino Molino Mariani, oltre ad un’altra persona. Interessato il territorio attraversato dal fiume Misa. Le strade si sono trasformate in torrenti.

I sindaci di almeno 20 comuni interessati dal catastrofico evento stanno facendo di tutto per mettere in sicurezza il territorio. “È caduta una quantità d’acqua che non vedevamo da mesi”, dicono i primi cittadini “che dio ci aiuti” “Stanno operando protezione civile volontariato, vigili del fuoco e forze dell’ordine – aggiunge D’Angelo della Protezione Civile – elicotteri messi a disposizione dalla Difesa con capacita’ operative nelle ore notturne”. In poco tempo le vie cittadine “si sono trasformate in fiumi”.

“Che Dio ci aiuti”, scrive sui social il sindaco di Barbara (Ancona), Riccardo Pasqualini. La situazione, aggiunge, “sia lato Castelleone sia lato Serra de Conti, è veramente drammatica e tragica. Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, e’ troppo pericoloso e a rischio vita”.