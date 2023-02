Visita di Stato in Cina per il Presidente bielorusso Lukashenko, intanto Mosca: “Contingente congiunto con Minsk come deterrenza per Kiev”

L'alleato di ferro di Putin vola in Cina, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca definisce il contigente congiunto di f orze armate bielorusse e russe come un deterrente per Kiev https://www.fattieavvenimenti.it/wp-content/uploads/2023/02/Lukashenko-in-cina.mp4 L'arrivo del Presidente bielorusso sul suolo cinese Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è arrivato in Cina in visita di Stato. L'alleato di ferro del Presidente russo Vladimir Putin è atterrato con l'aereo di Stato all'aeroporto di Pechino con l'idea di firmare un ampio pacchetto di documenti sulle relazioni tra i due paesi in settori chiave, continuando così il percorso aperto a Samarcanda sul partenariato strategico tra Minsk e Pechino. Si prevede che il leader bielorusso terrà colloqui in privato con il presidente cinese Xi Jinping alla presenza di altri alti funzionari, inoltre previsti incontri con i vertici delle maggiori multinazionali cinesi. Intanto sempre oggi è giunta da Mosca la dichiarazione del viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin, secondo cui il potenziale di combattimento delle forze armate bielorusse, aumentato dal gruppo di forze congiunto con la Russia sul territorio bielorusso, è "un serio fattore di deterrenza per il regime di Kiev". Insomma, il fronte anti-NATO nella guerra ucraina ad Est sembra sempre più compatto.