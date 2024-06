Vittoria. Dopo la madre, morta anche la sorella del 29enne che ha incendiato la casa con la sua famiglia dentro

Non ce l’ha fatta Sameh che era stata ricoverata nel centro ustioni dell’ospedale Cannizzaro a Catania a causa delle ustioni che avevano interessato il 70 per cento del suo corpo

E’ salito a due il numero delle vittime del 29enne Wajdi Zaouali che intorno alle 2,30 della notte tra il 12 e 13 giugno, secondo le prime indagini, avrebbe appiccato il fuoco alla casa della sua famiglia in Piazza dell’Unità, a pochi metri dall’ex chiesetta sconsacrata della Trinità, in uno dei quartieri più antichi di Vittoria, grosso centro agricolo in provincia di Ragusa. Dopo la madre, Mariam, di 55 anni, morto poco l’arrivo in ospedale, nella notte è deceduta anche la figlia Sameh di 34 anni, mentre era ricoverata nel centro ustioni dell’ospedale Cannizzaro a Catania. Rimangono gravissime le condizioni del padre Kamel Zaouali, 57 anni, ricoverato al Civico di Palermo e la figlia più giovane, Omaima di 19 anni, che tra qualche giorno avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità nel liceo linguistico Mazzini di Vittoria.

La tragedia è stata causato dall’incendio appiccato all’abitazione della famigli di origini tunisine, perfettamente integrata nella comunità locale dal figlio di 29 anni, che dopo avere appiccato il fuoco è fuggito, ma nella mattinata di ieri è stato rintracciato dalla polizia ed arrestato.

Intorno alle 2,15 di ieri, il personale del Commissariato di P.S. di Vittoria insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Ragusa, ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto emerso dalle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Il provvedimento è stato firmato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott,ssa Martina Dall’Amico.

Wajdi Zaouali tunisino di 29 anni residente a Vittoria in piazza Unità D’Italia, era già sottoposto alla misura di sicurezza della Libertà Vigilata per altra causa ed ora è accusato di “omicidio plurimo e tentato omicidio”, perché avrebbe prima cosparso di liquido infiammabile la camera da letto dei genitori, il corridoio e l’ingresso della casa con dentro il padre, la madre e le due sorelle e poi avrebbe appiccato il fuoco con un accendino.