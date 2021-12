Vittoria (Ragusa). Scooter contro guard rail: muore un giovane di 27 anni

Si chiamava Salvatore Occhipinti il giovane deceduto questa mattina a Vittoria a causa di un incidente stradale a bordo del suo scooter di grossa cilindrata

E’ un giovane di 27 anni, Salvatore Occhipinti, il ragazzo deceduto questa mattina, poco prima delle 10 in un incidente stradale alla periferia di Vittoria.

Il giovane era in sella al suo scooter di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la via Virgilio Lavore – strada che delimita la parte sud dell’abitato e che conduce in direzione del mercato ortofrutticolo – finendo contro un guard rail.

Purtroppo, malgrado indossasse il casco, l’impatto sulla barriera stradale è stato fatale ed è morto sul corpo. Il suo corpo è finito sull’asfalto, mentre la sua moto è stata sbalzata in là di alcuni metri.

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia municipale di Vittoria, oltre al 118 e l’ufficio di medicina legale che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Toccherà adesso alle Forze dell’Ordine intervenute effettuare i rilievi del caso e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Si ipotizza che l’incidente possa essere avvenuto a causa di un dosso originato da radici di alberi o per via dell’asfalto reso viscido dalla pioggia di questi giorni.