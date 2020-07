Vittoria (Rg). Incidente, scooter contro auto: Muore una 17enne, gravemente ferito il fidanzato

Il fatto è successo attorno alle 2 di questa notte a Scoglitti, frazione turistica e marinara di Vittoria (Ragusa). Il fidanzato della giovane rimasta uccisa nell’incidente è in rianimazione presso l’ospedale Guzzardi di Vittoria

E’ una ragazzina di appena 17 anni, Eliana Denaro, la vittima dell’incidente stradale avvenuto alle porte di Scoglitti, frazione marinara di Vittoria (Rg), attorno alle 2 di questa notte in uno scontro tra uno scooter e un’auto.

Lo scooter, guidato dal fidanzato della ragazza – 26 anni – ha violentemente impattato contro un’auto in via Pescara. Gravi conseguenze anche per il giovane, ricoverato presso ospedale R. Guzzardi di Vittoria in gravi condizioni. Da indiscrezioni, potrebbe essere necessario nelle prossime ore il trasferito al trauma center del Cannizzaro di Catania.

Ancora da accertare le cause dell’incidente e la dinamica dei fatti, su cui indagano i Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118.