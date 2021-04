Vittoria (RG). Lite con accoltellamento: 47enne operato d’urgenza nella notte, fermato l’aggressore

Una lite è scoppiata tarda serata di ieri, due persone sono state ferite, uno accoltellato all’addome è in prognosi riservata. Fermato il presunto aggressore



La lite è avvenuta intorno 22.45, in via evangelista rizza a Vittoria, in provincia di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, ma le notizie al momento sono frammentarie, la lite sarebbe iniziata per futili motivi, due stavano gettando l’immondizia e un uomo intorno ai 50 anni li avrebbe aggrediti e accoltellati, uno dei quali, un 47enne sarebbe stato ferito gravemente all’addome l’altro in modo superficiale.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale “Guzzardo”, dove il 47enne a causa dell’ampio taglio, nella notte è stato operato d’urgenza dai chirurghi Salvatore La Terra e Salvatore Ragazzi e dall’equipe degli anestesisti guidati dal dott. Sebastiano Tiralongo. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il secondo ferito è stato medicato e dimesso.

Sulla lite indagano i Carabinieri accorsi sul luogo con diverse pattuglie. L’aggressore è stato fermato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

FOTO E VIDEO Franco Assenza