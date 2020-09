Vittoria (RG). Lite tra genitori davanti scuola finisce male: 40enne accoltellato

La lite, che avrebbe coinvolto solo due padri è degenerata velocemente dalle parole grosse ai fatti: adesso indaga la Polizia di Stato

Sarebbe potuta finire in tragedia davanti gli occhi attoniti dei giovani nelle vicinanze, la lite degenerata tra due padri davanti all’Istituto Comprensivo “Pappalardo” di Vittoria, nel ragusano, lo scorso giovedì.

I due padri, attorno alle 8:30, hanno cominciato a litigare per motivi non ancora noti poco dopo aver accompagnato i figli all’entrata della scuola. Tra una parola grossa e l’altra, la lite sarebbe poi degenerata fino a che uno dei due ha estratto un coltello pugnalando l’altro padre, un 40enne del luogo.

Per il ferito è stato necessario il trasferimento in ospedale tramite ambulanza, fortunatamente però l’uomo non ha riportato gravi ferite e con una prognosi di un paio di settimane è stato già dimesso.

Sui motivi scatenanti della grave lite – pare un semplice battibecco – sovrà adesso indagare la Polizia di Stato.