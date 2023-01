Vittoria (RG). Muratore precipita dal secondo piano: muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Tragico incidente sul lavoro: un muratore di 69 anni cade dal secondo piano e muore nonostante i tempestivi soccorsi



È accaduto poco dopo le 10 di questa mattina in via Cristoforo Colombo a Vittoria. La vittima è Nuccio Caggia, muratore di 69 anni. L’uomo stava facendo un sopralluogo per delle infiltrazioni al secondo piano di un edificio in costruzione, quando, per cause in corso di accertamento è precipitato nel vuoto.

Subito soccorso, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Guzzardi e ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, è deceduto poco dopo l’arrivo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Ragusa, per ricostruire le cause dell’incidente.