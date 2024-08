Vittoria (RG). Nella notte un’auto travolge un monopattino con due giovani a bordo che perdono la vita

Tragedia nella notte: due giovani sono morti a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stati investiti da un’auto mentre erano su un mono pattino

Foto archivio

L’incidente è accaduto questa notte sulla strada che da vittoria conduce a Scoglitti nel ragusano. Le vittime due giovani immigrati, Secondo quanto ricostruiti, i due giovani viaggiavano su monopattino, che per cause in corso di accertamento è stato investito da un’auto che procedeva nella stessa direzione di marcia. Nell’impatto i due immigrati sono stati scaraventati a terra rimanendo gravemente feriti.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 188 che hanno trasportato i due giovani negli ospedali di Vittoria e Ragusa, dove purtroppo a causa delle gravi ferite riportate sono deceduti. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Vittoria.